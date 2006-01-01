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Новые фасады для старой кухни

Фасады для кухонь эконом-класса от нашей фабрики.

Мебельные кухонные фасады могут быть установлены на новые гарнитуры или использованы для обновления старой кухонной мебели. В этом разделе представлены все типы фасадов, которые мы используем. Коллекции декоров постоянно обновляются, и поэтому полную и актуальную гамму расцветок можно посмотреть в наших салонах.

Подробно о наших фасадах для кухни

Фабрика Кухни-Всем предлагает мебельные дверцы, изготовленные из материалов следующих видов: Массив дуба, ЛДСП, МДФ и Пластик. У нас можно заказать фасады как стандартных, так и нестандартных размеров, для справки, наиболее часто встречаются такие размеры:

  • 716мм×296мм
  • 716мм×396мм
  • 716мм×496мм
  • 716мм×596мм

При самостоятельном замере фасадов обязательно учитывайте зазоры между дверцами, например, если шкаф имеет размер 700х600 мм, необходимый размер фасада составит: 696х596 мм -1шт при одностворчатом исполнении и 696х296 мм -2шт при двухстворчатом. Необходимый зазор между дверцами равен 4мм, а от края дверцы до края корпуса - 2мм.

Купить кухонные дверцы отдельно от самой мебели можно по ценам, приведенным в прайс-листе на фасады. Напоминаем, что если вы хотите купить готовую кухню, с полной комплектацией, смотрите основной прайс-лист магазина Кухни-Всем. Подробные фото и описания различных типов фасадов размещены ниже.

Кухонные фасады из натурального дуба.

Дубовые фасады... от этого словосочетания сжимается сердце любого человека, подбирающего себе кухню. Фасады из натурального дуба - это вечная, никогда не стареющая классика, кухню с такими фасадами никогда не захочется поменять, она не выйдет моды и не потеряет актуальность.

Подробно о фасадах из массива дуба

При правильном уходе, деревянные фасады из дуба имеют практически бесконечный срок службы - они не боятся влаги, легко переносят умренные механические воздействия, одним словом, это ДУБ! У дубовых фасадов есть только один недостаток, как правило, они дороги, но эту проблему успешно решила фабрика «Кухни-Всем» - производитель недорогих кухонь эконом-класса. Наши фасады - не имитация ценных пород древесины, и не искусственная основа, покрытая тонким шпоном, а настоящий массив дуба, как снаружи, так и внутри. Мы предлагаем недорогие деревянные фасады из дуба, а также кухни, укомплектованные дубовыми дверцами. Расцветки, варианты фрезеровок и качественные фотографии таких фасадов размещены ниже.

Дерево декор
«Дуб-Венге»

Декор фасада Дуб-Венге

Дерево декор
«Дуб-Орех»

Декор фасада Дуб-Орех

Дерево декор
«Дуб-Вишня»

Декор фасада Дуб-Вишня

Дерево декор
«Дуб-Груша»

Декор фасада Дуб-Груша

Дерево декор
«Дуб неокрашенный»

Декор фасада Дуб неокраш.

Дерево декор
«Дуб-Эмаль с патиной»

Декор фасада Дуб-Эмаль с патиной

Фасад массив
дерево «Дуб-Орех»

Деревянный фасад Дуб-Орех

Профиль фасада Дуб-Орех

Фасад массив
дерево «Дуб-Вишня»

Деревянный фасад Дуб-Вишня

Профиль фасада Дуб-Вишня

Фасад-решётка
дерево «Дуб-Вишня»

Деревянный фасад Дуб-Вишня

Профиль фасада-решётки Дуб-Вишня

Фасад-витрина
дерево «Дуб-Вишня»

Деревянный фасад-витрина Дуб-Вишня

Профиль фасада-витрины Дуб-Вишня

Фасад с кантом
дерево«Дуб-Вишня»

Деревянный фасад с кантом Дуб Вишня

Профиль фасада с кантом Дуб-Вишня

Фасад массив Дуб-Эмаль
«Белый дуб с патиной золото»

Деревянный фасад Дуб-Эмаль патина золото

Профиль фасада Дуб-Эмаль патина золото

Кухонные фасады из ЛДСП.

Фасадами из ламинированной плиты ДСП комплектуются самые дешевые кухни эконом-класса нашего производства. Гамма стандартных расцветок для таких мебельных дверец включает в себя следующие декоры: КЛЕН, ЯБЛОНЯ ЛОКАРНО, ДУБ «ШАМОНИ» и СЕРАЯ ШАГРЕНЬ.

Подробно о фасадах из ЛДСП

Современная плита ЛДСП имеет качественное ламинированное покрытие с высокой степенью точности имитирующее натуральную древесину или другой природный материал, причем не только по цвету, но и по текстуре самой поверхности. Фасады ЛДСП, произведенные на фабрике Кухни-Всем, оклеиваются ПВХ кромкой 2-х миллиметровой толщины, существенно увеличивающей декоративные и износоустойчивые свойства дверец. Наш магазин реализует как сами фасады из ЛДСП, в качестве самостоятельного товара, так и комплектует ими типовые кухни, выпускаемые фабрикой.

Фасады с витринами для этой модели гарнитуров изготавливаются из рамки МДФ, облицованной ПВХ пленкой. Декоры ПВХ пленки весьма точно повторяют цвет отделки глухих фасадов из ЛДСП.

Купить фасады из ДСП для обновления уже имеющегося гарнитура можно по ценам, приведенным в прайс-листе на фасады. Если же Вы решили купить кухню эконом-класса, укомплектованную дверцами ЛДСП, смотрите наш основной прайс-лист, а лучше сразу переходите в наш онлайн-конструктор.
Подробные фотографии фасадов из ЛДСП размещены ниже.

Фасад «Клен» (лдсп)

Кухонный фасад из ДСП КЛЕН
(ЛДСП 16 мм, кромка 2 мм)

Витрина «Клен» (мдф)

Фасад-витрина для кухни из ДСП
(МДФ-рамка+стекло)

Профиль витрины

Профиль фасада-витрины для кухни ДСП
Профиль фасада-витрины для кухни ДСП
(МДФ-рамка+стекло)

Фасад «Яблоня Локарно» (лдсп)

Кухонный фасад из ДСП Яблоня Локарно
(ЛДСП 16 мм, кромка 2 мм)

Витрина «Яблоня Локарно» (мдф)

Фасад-витрина для кухни из ДСП
(МДФ-рамка+стекло)

Профиль витрины

Профиль фасада-витрины для кухни ДСП
Профиль фасада-витрины для кухни ДСП
(МДФ-рамка+стекло)

Фасад «Дуб Шамони» (лдсп)

Кухонный фасад из ДСП «Дуб Шамони»
(ЛДСП 16 мм, кромка 2 мм)

Витрина «Дуб Шамони» (мдф)

Фасад-витрина для кухни из ДСП
(МДФ-рамка+стекло)

Профиль витрины

Профиль фасада-витрины для кухни ДСП
Профиль фасада-витрины для кухни ДСП
(МДФ-рамка+стекло)

Фасад «Серая шагрень» (лдсп)

Кухонный фасад из ДСП «Серая шагрень»
(ЛДСП 16 мм, кромка 2 мм)

Витрина «Титан» (мдф)

Фасад-витрина для кухни из ДСП
(МДФ-рамка+стекло)

Профиль витрины

Профиль фасада-витрины для кухни ДСП
Профиль фасада-витрины для кухни ДСП
(МДФ-рамка+стекло)

Коллаж фасадов ЛДСП от "Кухни-Всем".

Коллаж кухоных фасадов 2

Коллаж кухоных фасадов 1

Коллаж кухоных фасадов 3

Дополнительные цвета фасадов (образцы декоров).

Кухни с фасадами из ЛДСП дополнительных декоров также могут комплектоваться витринами МДФ-рамка соответствующей расцветки. Если же Вам не нужны в гарнитуре фасады-витрины, цвета фасадов из ЛДСП можно выбрать из гораздо более широкой гаммы декоров корпусных материалов.

«Бук Бавария» №265

Декор фасада Бук Бавария

«Дуб ясный» №127

Декор фасада Дуб ясный

«Орех» №517

Декор фасада Орех №517

«Орех» №519

Декор фасада Орех №519

«Орех красный» №592

Декор фасада Орех красный

«Дуб Венге» №138

Декор фасада Дуб венге

«Вишня Оксфорд» №380

Декор фасада Вишня Оксфорд

«Дуб Венге светлый» №140

Декор фасада Дуб венге светлый

«Махагон» №449

Декор фасада Махагон

Кухонные фасады из ДСП с глянцевым покрытием УФ-лаком.

Глянцевые фасады ДСП изготавливаются на основе лакированных плит "Alternative", поставляемых российским заводом "Невский Ламинат". Высокоглянцевые плиты, покрытые УФ-лаком, - отличное решение для создания фасадов кухонной мебели. Эти фасады обладают высокой стойкостью к повреждениям и стабильностью глянцевой поверхности на протяжении всего срока эксплуатации. Как понятно из названия, УФ-лак наносится на плиту ДСП (ее толщина составляет 16 мм).

Подробно о фасадах ДСП-ЛАК высокого глянца

Торцы фасадов могут быть отделаны двух-цветной 3D кромкой, или ПВХ кромкой, повторяющей декор фасадного материала.

Стоимость кухонных гарнитуров с фасадами ДСП-ЛАК, конечно, существенно выше расценок на простые кухни из ДСП, строго говоря, гарнитуры, покрытые УФ-лаком, можно отнести уже к премиум-сегменту мебели, но при этом "кухни ДСП-ЛАК", оказываются все-таки заметно дешевле, чем очень похожие на них "кухни МДФ-ЛАК". Для создания проектов гарнитуров в различных исполнениях и цветах, мгновенного расчета цены, как всегда, предлагаем поработать в нашем уникальном онлайн-калькуляторе кухни.

Пожалуйста, познакомьтесь с каталогом декоров лакированных УФ-плит ДСП, некоторые цвета можно успешно комбинировать друг с другом в одном проекте.

Внимание: стоимость кухни с комбинированными фасадами может быть увеличена ДО 20 %!

- Декоры ДСП-лак с высоким глянцем.

Алюминий

Цвет лака: «Алюминий»

Белый жемчуг

Цвет лака: «Белый жемчуг»

Флора Бьянко

Цвет лака: «Флора Бьянко»

Флора Верде

Цвет лака: «Флора Верде»

Латте Стич

Цвет лака: «Латте Стич»

Мокко Стич

Цвет лака: «Мокко Стич»

Литера Неро

Цвет лака: «Литера Неро»

Выбеленное дерево

Цвет лака: «Выбеленное дерево»

Дуб Сомона

Цвет лака: «Дуб Сомона»

Дуб Тортона

Цвет лака: «Дуб Тортона»

Индийский Эбони светлый

Цвет лака: «Индийский Эбони светлый»

Индийский Эбони темный

Цвет лака: «Индийский Эбони темный»

Корень Вяза

Цвет лака: «Корень Вяза»

Макассар

Цвет лака: «Макассар»

Мираж

Цвет лака: «Мираж»

Орех Плаза

Цвет лака: «Орех Плаза»

Белый Скандинавский

Цвет лака: «Белый Скандинавский»

Антрацит

Цвет лака: «Антрацит»

Черный

Цвет лака: «Черный»

Бежевый

Цвет лака: «Бежевый»

Крем

Цвет лака: «Крем»

Фон желтый

Цвет лака: «Фон желтый»

Голубой

Цвет лака: «Голубой»

Капучино

Цвет лака: «Капучино»

Лайм

Цвет лака: «Лайм»

Оливковый

Цвет лака: «Оливковый»

Оранж

Цвет лака: «Оранж»

Салатовый

Цвет лака: «Салатовый»

Темный шоколад

Цвет лака: «Темный шоколад»

Винный красный

Цвет лака: «Винный красный»

Кухонные фасады из МДФ-Рамка.

Фасады "МДФ-Рамка" для недорогой кухонной мебели эконом-класса представляют собой прямоугольную рамку из профиля МДФ с декоративной вставкой, собранные с применением специального клея и шпонок Хофмана (по форме напоминающих "ласточкин хвост").

Подробно о фасадах рамочных фасадах

Внутренняя часть рамки заполняется декоративной вставкой, выполненной из 4-х миллиметрового HDF (волокнистая плита высокого давления) или из ламинированной ДСП толщиной 10мм. В фасады-витрины устанавливается рифленое стекла с текстурой "Кризет" (похоже на вафельное полотенце). Для дополнительного проклеивания и заполнения пустот, паз рамочного профиля, перед монтажом вставки, заполняется силиконовым герметиком. Сечение профиля МДФ имеет прямоугольную или полугруглую форму. Цветовая гамма рамочных фасадов МДФ, произведенных на фабрике Кухни-Всем, включает в себя красивые древесные и комбинированные однотонные текстуры, которые вы можете посмотреть ниже.

Декоры рамочных фасадов МДФ со вставкой ХДФ 4мм.

Декор «Ольха»

Фасад для кухни из МДФ
Рамка МДФ+вставка HDF

«Ольха» со стеклом «Кризет»

МДФ со стеклом
Рамка МДФ+вставка стекло

Фрагменты фасадов

Профиль МДФ 1
Профиль МДФ 2
 

Декор «Бук»

Фасад для кухни из МДФ
Рамка МДФ+вставка HDF

«Бук» со стеклом «Кризет»

МДФ со стеклом
Рамка МДФ+вставка стекло

Фрагменты фасадов

Профиль МДФ 1
Профиль МДФ 2
 

Декор «Венге»

Фасад для кухни из МДФ
Рамка МДФ+вставка HDF

«Венге» со стеклом «Кризет»

МДФ со стеклом
Рамка МДФ+вставка стекло

Фрагменты фасадов

Профиль МДФ 1
Профиль МДФ 2
 

Декоры рамочных фасадов МДФ со вставкой из ламинированной ДСП 10мм.

Бук Бавария №265

Цвет МДФ: «Бук Бавария»

МДФ-рамка «Бук Бавария»

Вишня Оксфорд №380

Цвет МДФ: «Вишня Оксфорд»

МДФ-рамка «Вишня Оксфорд»

Клен Танзай №673

Цвет МДФ: «Клен Танзай»

МДФ-рамка «Клен Танзай»

Яблоня Локарно №220

Цвет МДФ: «Яблоня Локарно»

МДФ-рамка «Яблоня Локарно»

Дуб Шамони №124

Цвет МДФ: «Дуб Шамони»

МДФ-рамка «Дуб Шамони»

Дуб Венге светлый №140

Цвет МДФ: «Дуб Венге светлый»

МДФ-рамка «Дуб Венге светлый»

Дуб Венге темный №138

Цвет МДФ: «Дуб Венге темный»

МДФ-рамка «Дуб Венге темный»

Орех №517

Цвет МДФ: «Орех 517»

МДФ-рамка «Орех 517»

Орех красный №592

Цвет МДФ: «Орех красный №592»

МДФ-рамка «Орех красный №592»

Махагон №449

Цвет МДФ: «Махагон»

МДФ-рамка «Махагон»

Дуб ясный №127

Цвет МДФ: «Дуб ясный №127»

МДФ-рамка «Дуб ясный №127»

Светло-серый

Цвет МДФ: «Светло-серый»

МДФ-рамка «Светло-серый»

Титан & Красный

Цвет МДФ: «Титан & Красный»

МДФ-рамка «Титан & Красный»

Титан & Оранжевый

Цвет МДФ: «Титан & Апельсин»

МДФ-рамка «Титан & Оранжевый»

Титан & Фиолетовый

Цвет МДФ: «Титан & Фиолетовый»

МДФ-рамка «Титан & Фиолетовый»

Титан & Цитрус

Цвет МДФ: «Титан & Цитрус»

МДФ-рамка «Титан & Цитрус»

Титан & Фламинго

Цвет МДФ: «Титан & Фламинго»

МДФ-рамка «Титан & Фламинго»

Титан & Дельфт голубой

Цвет МДФ: «Титан & Дельфт голубой»

МДФ-рамка «Титан & Дельфт голубой»

Титан & Киви

Цвет МДФ: «Титан & Киви»

МДФ-рамка «Титан & Киви»

Титан & Лайм

Цвет МДФ: «Титан & Лайм»

МДФ-рамка «Титан & Лайм»

Кухонные фасады из пластика.

Пластиковые фасады, применяемые нашей фабрикой при производстве кухонной мебели эконом-класса, выполнены по технологии postforming, смысл которой заключается в особом способе оклеивания основы из дсп или мдф листом пластика различных расцветок.

Подробно о пластиковых фасадах для кухни

Отличительной особенностью таких фасадов является характерный загиб края полотна, благодаря чему мебельная дверца приобретает высокие декоративные свойства. Пластиковое покрытие обладает глянцевым блеском и визуальным ощущением перламутровой глубины цвета, готовые полотна для изготовления таких фасадов производятся в Италии, на фабрике Кухни-Всем осуществляется только распил этих панелей на заготовки и кромление горизонтальных торцев ПВХ кантом. Доступные декоры пластика разделены на две группы: глянцевые с глубокой текстурой и глянцевые цветные однотонные.

В интернет-магазине Кухни-Всем вы можете купить фасады из пластика как полуфабрикаты, или укомплектовать ими готовые модели гарнитуров нашего производства.

Декоры HPL пластика от компании ARPA INDUSTRIALE (Италия).

(Полная коллекция декоров представлена в наших салонах!)

- Фантазийные декоры пластика ARPA

Паприка средиземноморская

Цвет фасада для кухни из пластика: Паприка средиземноморская

Гранат средиземноморский

Цвет фасада для кухни из пластика: Гранат средиземноморский

Бронза (арт.2527)

Цвет фасада для кухни из пластика: Бронза

Зеленая яшма (арт.2200)

Цвет фасада для кухни из пластика: Зеленая яшма

Морская гладь (арт.2600)

Цвет фасада для кухни из пластика: Морская гладь

Шафран (арт.2593)

Цвет фасада для кухни из пластика: Шафран

Каркадское море (арт.2594)

Цвет фасада для кухни из пластика: Каркадское море

Бархатная зелень (арт.2572)

Цвет фасада для кухни из пластика: Бархатная зелень

Шлифованное золото (арт.2003)

Цвет фасада для кухни из пластика: Шлифованное золото

Куприт (арт.2201)

Цвет фасада для кухни из пластика: Куприт

Минерал темно-красный (арт.2207)

Цвет фасада для кухни из пластика: Минерал темно-красный

Натуральный лен (арт.2618)

Цвет фасада для кухни из пластика: Натуральный лен

Кремовый лен (арт.2619)

Цвет фасада для кухни из пластика: Кремовый лен

Пастель Верлен (арт.2591)

Цвет фасада для кухни из пластика: Пастель Верлен

Фантазия (арт.2558)

Цвет фасада для кухни из пластика: Фантазия

Бежевая фантазия (арт.2525)

Цвет фасада для кухни из пластика: Бежевая фантазия

Красная фантазия (арт.2526)

Цвет фасада для кухни из пластика: Красная фантазия

Твид кремовый (арт.3385)

Цвет фасада для кухни из пластика: Твид кремовый

Капучино со льдом (арт.9172)

Цвет фасада для кухни из пластика: Капучино со льдом

Galaxy белый (арт.9141)

Цвет фасада для кухни из пластика: Galaxy белый

- Глянцевые однотонные декоры пластика ARPA.

Нежно-сливочный.

Пластик - Нежно сливочный

Абрикосовый - «Солнышко»

Пластик - Абрикос - «Солнышко»

Светло-зеленый

Пластик - Светло-зеленый

Бордовый

Пластик - Бордовый

Кофейный

Пластик - Кофейный

Коллаж из декоров

Коллаж из однотонных декоров пластика

Декоры HPL пластика от компании GENTAS (Турция).

- Перламутровые и абстрактные декоры GENTAS.

Арт.7374.

Пластик

Арт.7274

Пластик

Арт.7297

Пластик

Арт.7300.

Пластик

Арт.7342

Пластик

Арт.7294

Пластик

Арт.7477.

Пластик

Арт.7468

Пластик

Арт.7465

Пластик

Арт.7361

Пластик

Арт.7362

Пластик

Арт.7364

Пластик

Арт.7363

Пластик

- Однотонные глянцевые декоры GENTAS.

Арт.3167

Пластик

Арт.3105

Пластик

Арт.3120

Пластик

Арт.3143

Пластик

Арт.3119

Пластик

Арт.3145

Пластик

Арт.3129

Пластик

Арт.3128

Пластик

Арт.3131

Пластик

Арт.0323-01

Пластик

Арт.0326-01

Пластик

Фасады для модели кухни "Солнышко".

Фасады для гарнитура "Солнышко" - наиболее характерной модели кухонной мебели, выпускаемой фабрикой, в отличие от фасадов для других готовых кухонь нашего производства, изготавливаются по различным технологиям.

Подробно о фасадах для кухни Солнышко

Согласно дизайн-проекту для гарнитура "Солнышко", глухие фасадные дверцы этого гарнитура выполняются из ламинированной плиты от германского концерна EGGER, (всемирно известного великолепным качеством и экологичностью материалов, а также, незабываемыми декорами, объединенными в единую систему). Глухие дверцы модели "Солнышко" имеют живой оранжевый цвет, а структура поверхности напоминает апельсиновую корку. В то же время стеклянные дверцы - витрины для гарнитура "Солнышко" выполняются из рамочного МДФ, оклееного ПВХ пленкой под цвет Титан, вставкой при этом служит уже описанное в других разделах сайта стекло Кризет. Именно такое сочетание фасадов различных типов и цветов придает модели кухни эконом-класса "Солнышко" необыкновенное очарование, заслуженно оцененное многими нашими покупателями.

Апельсин

Фасад модели кухни Солнышко

МДФ ТИТАН+стекло

Фасад кухни Солнышко

Фасадные материалы

Цвет фасада Солнышко
Текстура "апельсин"


Стекло Кризет
Текстура стекла Кризет

Фрагмент фасада

Фасад для кухни ТИТАН
Профиль МДФ Титан



+стекло Кризет
Фасад для кухни ТИТАН

"Верхний" шкаф с витриной

Полка кухни Солнышко

Фрагмент кухни

Фрагмент кухни Солнышко
Шкафы кухни "Солнышко"

Столы кухни "Солнышко"

Столы кухни Солнышко

Фасады для модели кухни "Кареглазка".

Фасады для модели кухонного гарнитура «Кареглазка» - яркий пример отличной сбалансированности системы декоров концерна EGGER.

Подробно о фасадах для кухни Кареглазка

В этой модели дверцы верхних шкафов (подвесных полок) выполняются из ламинированной плиты, цвет которой носит название «Вудлайн кремовый» (светлый тон), а дверцы нижних шкафов (рабочих столов) изготавливаются из такой же плиты, но с декором «Вудлайн мокко» (темный тон). На фотографиях образцов, которые представлены ниже, Вы можете убедиться, что эти два цвета удивительным образом дополняют друг друга, a качество проработки структуры поверхности настолько высоко, что отличить эту ламинированную плиту от плиты, покрытой натуральным шпоном не так уж и просто. Стеклянные фасады для подвесных полок модели «Кареглазка», выполняются по тому же принципу, что и у модели «Солнышко», т.е. из профиля МДФ под цвет «Титан», в сочетании с декоративным стеклом «Кризет».

Вудлайн кремовый

Фасад модели кухни Кареглазка

МДФ ТИТАН+стекло

Фасад кухни Кареглазка

Вудлайн мокко

Фасад кухни Кареглазка

Коллаж фасадов

Фасады для кухни «Кареглазка»
Коллаж фасадов

 

Сочетание декоров
Комбинация декоров для кухни «Кареглазка»

"Верхний" шкаф

Полка кухни Кареглазка

Размеры шкафа: 400x720x300

Стол с ящиками

Стол кухни Кареглазка

Размеры стола: 300x850x600

Однотонные фасады для фирменных модельных кухонь.

Однотонные фасады модельных гарнитуров эконом-класса также изготавливаются из плиты ЛДСП австрийского концерна EGGER.

Подробно о фасадах из плиты EGGER

Плита облицована качественными пленками с высокими декоративными свойствами, поверхность материала матовая, ее структура максимально точно имитирует различные природные материалы. Торцы фасадов отделаны толстой 2-х миллиметровой ПВХ кромкой со скругленными краями. Для этих кухонных моделей мы выбрали однотонные декоры мягких пастельных тонов, которые не будут утомлять взгляд. Витринные фасады выполняются из рамочного МДФ цвета «Титан».

Фасад с декором
«Крем бежевый»

Модельный фасад «Крем бежевый»

Профиль фасада

Профиль фасада «Крем бежевый»

Фасад с декором
«Красный китайский»

Модельный фасад «Красный китайский»

Профиль фасада

Профиль фасада «Красный китайский»

Фасад декора
«Голубой горизонт»

Модельный фасад «Голубой горизонт»

Профиль фасада

Профиль фасада «Голубой горизонт»

Фасад декора
«Зеленый киви»

Модельный фасад «Зеленый киви»

Профиль фасада

Профиль фасада «Зеленый киви»

Фасад с витриной для
модельной кухни

Фасад с витриной для модельной кухни

Профиль витрины
для модельной кухни

Фасад с витриной для модельной кухни

«Древесина белая»
Egger H1122 ST22

Модельный фасад «Древесина белая»

«Древесина графит»
Egger H1123 ST22

Модельный фасад «Древесина графит»

«Оникс серый»
Egger U960 ST9

Модельный фасад «Оникс серый»

«Белый премиум»
Egger W1000 ST9

Модельный фасад «Белый премиум»

«Трюфель коричневый»
Egger U748 ST9

Модельный фасад «Трюфель коричневый»

Фасады из пленочного МДФ.

Фасады МДФ-ПВХ, или "пленочные фасады" - наиболее распространенный тип фасадов, применяемый при производстве кухонь.

Подробно о фасадах МДФ-ПВХ

Фасады МДФ-ПВХ изготавливают из фрезерованной плиты МДФ, которая после шлифования оклеивается разогретой ПВХ пленкой на специальном вакуумном прессе. Смотрите варианты расцветки фасадов из пленочного МДФ, которыми могут быть укомплектованы предметы кухни эконом класса, серийно производимые нашей фабрикой мебели. На фотографиях, которые вы видите ниже, приведен внешний вид фасадов и показана форма его профиля. На увеличенных изображениях, загружаемых по клику, хорошо видна структура поверхности декоративной пленки.

Вашему вниманию предлагаются базовые расцветки фасадов из пленочного МДФ: древесные, однотонные матовые декоры, а также цвета - "металлики". В наших салонах Вы сможете познакомиться с полной коллекцией пленок ПВХ различных производителей.

Фасад МДФ
«Дуб Лисса»

Фасад МДФ Дуб Лисса

Профиль «Дуб Лисса»

Профиль МДФ Дуб Лисса

Фасад МДФ
«Венге Шоколад»

Фасад МДФ Венге Шоколад

Профиль «Венге Шоколад»

Профиль МДФ Венге Шоколад

Фасад МДФ
«Штрокс коричневый»

Фасад МДФ Штрокс коричневый

Профиль «Штрокс коричневый»

Профиль МДФ Штрокс темный

Фасад МДФ
«Дуб белый»

Фасад МДФ Дуб белый

Профиль фасада МДФ
«Дуб белый»

Профиль МДФ Дуб белый

Фасад МДФ
«Дуб светлый»

Фасад МДФ Дуб светлый

Профиль фасада МДФ
«Дуб светлый»

Профиль МДФ Дуб светлый

Фасад МДФ
«Дуб дымчатый»

Фасад МДФ Дуб дымчатый

Профиль фасада МДФ
«Дуб дымчатый»

Профиль МДФ Дуб дымчатый

Фасад МДФ
«Бук матовый»

Фасад МДФ Бук матовый

Профиль фасада МДФ
«Бук матовый»

Профиль МДФ Бук матовый

Фасад МДФ
«Груша красная»

Фасад МДФ Груша красная

Профиль фасада МДФ
«Груша красная»

Профиль МДФ Груша красная

«Вишня кальвадос»>

Фасад МДФ Вишня кальвадос

Профиль фасада МДФ
«Вишня кальвадос»

Профиль МДФ Вишня кальвадос

Фасад МДФ
«Венге светлый»

Фасад МДФ Венге светлый

Профиль фасада МДФ
«Венге светлый»

Профиль МДФ Венге светлый

Фасад МДФ
«Бук тисненый»

Фасад МДФ Бук тисненый

Профиль фасада МДФ
«Бук тисненый»

Профиль МДФ Бук тисненый

Фасад МДФ
«Ясень»

Фасад МДФ Ясень

Профиль фасада МДФ
«Ясень»

Профиль МДФ Ясень

Фасад МДФ
«Ясень бежевый»

Фасад МДФ Ясень бежевый

Профиль фасада МДФ
«Ясень бежевый»

Профиль МДФ Ясень бежевый

Фасад МДФ
«Ольха светлая»

Фасад МДФ Ольха светлая

Профиль фасада МДФ
«Ольха светлая»

Профиль МДФ Ольха светлая

Фасад МДФ
«Ольха матовая»

Фасад МДФ Ольха матовая

Профиль фасада МДФ
«Ольха матовая»

Профиль МДФ Ольха матовая

Фасад МДФ
«Белый, шагрень»

Фасад МДФ Белый, шагрень

Профиль фасада МДФ
«Белый, шагрень»

Профиль МДФ Белый, шагрень

Фасад МДФ
«Бежевый, шагрень»

Фасад МДФ Бежевый, шагрень

Профиль фасада МДФ
«Бежевый, шагрень»

Профиль МДФ Бежевый, шагрень

Фасад МДФ
«Салатовый, шагрень»

Фасад МДФ Салатовый, шагрень

Профиль фасада МДФ
«Салатовый, шагрень»

Профиль МДФ Салатовый, шагрень

Фасад МДФ
«Белый металлик»

Фасад МДФ Белый металлик

Профиль фасада МДФ
«Белый металлик»

Профиль МДФ Белый металлик

Фасад МДФ
«Голубой металлик»

Фасад МДФ Голубой металлик

Профиль фасада МДФ
«Голубой металлик»

Профиль МДФ Голубой металлик

Фасад МДФ
«Красный металлик»

Фасад МДФ Красный металлик

Профиль фасада МДФ
«Красный металлик»

Профиль МДФ Красный металлик

Фасад МДФ
«Розовый металлик»

Фасад МДФ Розовый металлик

Профиль фасада МДФ
«Розовый металлик»

Профиль МДФ Розовый металлик

Фасад МДФ
«Светло-желтый металлик»

Фасад МДФ Светло-желтый металлик

Профиль фасада МДФ
«Светло-желтый металлик»

Профиль МДФ Светло-желтый металлик

Фасад МДФ
«Сигнал оранж. металлик»

Фасад МДФ Сигнал оранж. металлик

Профиль фасада МДФ
«Сигнал оранж. металлик»

Профиль МДФ Сигнал оранж. металлик

Фасады для крашеных кухонь МДФ - эмаль.

Крашеные фасады МДФ позволяют не ограничивать свою фантазию при подборе цвета кухонного гарнитура, в вашем распоряжении вся гамма системы цветов RAL!

Подробно о фасадах МДФ-ЭМАЛЬ

В рамках предложения по готовым крашеным кухням эконом-класса наша фабрика предлагает шесть вариантов цветового оформления фасадов МДФ. Эти цвета имеют следующие наименования в международном каталоге декоров RAL: «Жемчужно-белый» (RAL 1013), «Светло-розовый» (RAL 3015), «Рубиново-красный» (RAL 3003), «Пастельный зеленый» (RAL 6019), «Пастельный голубой» (RAL 5024), «Тыквенно-желтый» (RAL 1028). Другие же цвета из каталога доступны при изготовлении кухни под заказ.

В нашем салоне для ознакомления и заказа доступны все декоры из каталога RAL!

На фотографиях, размещенных ниже, показаны глухие крашеные фасады из МДФ, фасады-витрины со стеклом "Кризет", а также профили фасадных полотен, сфотографированные в режиме макросъемки. На увеличенных (кликом мыши) изображениях хорошо видна форма предлагаемых изделий.

Фасад МДФ-эмаль
«Жемчужно-белый»
(RAL 1013)

Фасад МДФ Эмаль «Жемчужно-белый» RAL 1013

Профиль фасада
«Жемчужно-белый»

Профиль МДФ-эмаль «Жемчужно-белый»

Фасад МДФ-эмаль
«Светло-розовый»
(RAL 3015)

Фасад МДФ Эмаль «Светло-розовый» RAL 3015

Профиль фасада
«Светло-розовый»

Профиль МДФ-эмаль «Светло-розовый»

Фасад МДФ-эмаль
«Рубиново-красный»
(RAL 3003)

Фасад МДФ Эмаль «Рубиново-красный» RAL 3003

Профиль фасада
«Рубиново-красный»

Профиль МДФ-эмаль «Рубиново-красный»

Фасад МДФ-эмаль
«Пастельный зеленый»
(RAL 6019)

Фасад МДФ Эмаль «Пастельный зеленый» RAL 6019

Профиль фасада
«Пастельный зеленый»

Профиль МДФ-эмаль «Пастельный зеленый»

Фасад МДФ-эмаль
«Пастельный голубой»
(RAL 5024)

Фасад МДФ Эмаль «Пастельный голубой» RAL 5024

Профиль фасада
«Пастельный голубой»

Профиль МДФ-эмаль «Пастельный голубой»

Фасад МДФ-эмаль
«Тыквенно-желтый»
(RAL 1028)

Фасад МДФ Эмаль «Тыквенно-желтый» RAL 1028

Профиль фасада
«Тыквенно-желтый»

Профиль МДФ-эмаль «Тыквенно-желтый»

Витрина МДФ-эмаль
«Жемчужно-белый»
(RAL 1013)

Витрина МДФ Эмаль «Жемчужно-белый»

Профиль витрины
«Жемчужно-белый»

Витрина МДФ-эмаль «Жемчужно-белый»

Витрина МДФ-эмаль
«Светло-розовый»
(RAL 3015)

Витрина МДФ Эмаль «Светло-розовый»

Профиль витрины
«Светло-розовый»

Витрина МДФ-эмаль «Светло-розовый»

Витрина МДФ-эмаль
«Рубиново-красный»
(RAL 3003)

Витрина МДФ Эмаль «Рубиново-красный»

Профиль витрины
«Рубиново-красный»

Витрина МДФ-эмаль «Рубиново-красный»

Витрина МДФ-эмаль
«Пастельный зеленый»
(RAL 6019)

Витрина МДФ Эмаль «Пастельный зеленый»

Профиль витрины
«Пастельный зеленый»

Витрина МДФ-эмаль «Пастельный зеленый»

Витрина МДФ-эмаль
«Пастельный голубой»
(RAL 5024)

Витрина МДФ Эмаль «Пастельный голубой»

Профиль витрины
«Пастельный голубой»

Витрина МДФ-эмаль «Пастельный голубой»

Витрина МДФ-эмаль
«Тыквенно-желтый»
(RAL 1028)

Витрина МДФ Эмаль «Тыквенно-желтый»

Профиль витрины
«Тыквенно-желтый»

Витрина МДФ-эмаль «Тыквенно-желтый»

Кухонные фасады из МДФ высокого глянца, покрытые УФ-лаком.

Глянцевые фасады МДФ выполняются на основе эксклюзивной коллекции LUXE от группы компаний ALVIC (Испания) - плиты МДФ с высококачественным финальным покрытием УФ-лаком, обеспечивающим бриллиантовый сверкающий блеск поверхности, а также превосходные физико-механические свойства - твердость и износостойкость.

Подробно о фасадах МДФ ALVIC LUXE

Этот материал отличается идеально гладкой глянцевой поверхностью без посторонних включений, шагрени и «апельсиновой корки».

Каталог расцветок коллекции LUXE весьма разнообразен, поэтому мы выбрали из них наиболее подходящие именно для кухонной мебели декоры: древесные текстуры, воплощенные в глянце, яркие, однотонные цвета, а также фантазийные декоры, не имеющие аналогов на российском рынке.

Отделка торцев фасадов производится двухцветной кромкой с объемным 3D-эффектом. Поверхность кромки состоит из 2 цветов: основной - цвет INOX, отлично подходящий к современной кухонной технике в цвете нержавеющая сталь, цвет INOX постоянный, присутствует на всех двухцветных кромках, и дополнительный - узкий кант в цвет лицевой поверхности плиты LUXE. Присутствие на кромке канта в цвет плиты и его соприкосновение с лицевой поверхностью плиты создают необычайно красивый оптический эффект на готовом кухонном фасаде. Этот эффект мы постарались передать на фотографиях, размещенных ниже. Все фотки доступны для просмотра в увеличенном виде.

- Декоры МДФ с высоким глянцем.

Волна магнолия

Цвет МДФ: «Волна магнолия»

МДФ «Волна магнолия» с 3D кромкой

Олива-глянец

Цвет МДФ: «Олива-глянец»

МДФ «Олива-глянец» с 3D кромкой

Текстиль-серебро

Цвет МДФ: «Текстиль-серебро»

МДФ «Текстиль-серебро» с 3D кромкой

Текстиль-золото

Цвет МДФ: «Текстиль-золото»

МДФ «Текстиль-золото» с 3D кромкой

Белый глянец

Цвет МДФ: «Белый глянец»

МДФ «Белый глянец» с 3D кромкой

Магнолия-глянец

Цвет МДФ: «Магнолия»

МДФ «Магнолия-глянец» с 3D кромкой

Оранжевый глянец

Цвет МДФ: «Оранжевый глянец»

МДФ «Оранжевый глянец» с 3D кромкой

Фисташковый глянец

Цвет МДФ: «Фисташковый глянец»

МДФ «Фисташковый глянец» с 3D кромкой

Бордовый глянец

Цвет МДФ: «Бордовый глянец»

МДФ «Бордовый глянец» с 3D кромкой

Баклажан-глянец

Цвет МДФ: «Баклажан-глянец»

МДФ «Баклажан-глянец» с 3D кромкой

Комбинация фасадов
«Текстиль серебро-золото»

Цвета МДФ: «Текстиль серебро-золото»

МДФ: «Текстиль серебро-золото» с 3D кромкой

Коллаж декоров

Коллаж фасадов из МДФ с высоким глянцем

Коллаж фасадов из МДФ с высоким глянцем

- Дополнительные декоры МДФ-Лак.

Ниже представлена новая коллекция декоров этого замечательного фасадного материала. Стоимость и сроки поставки не отличаются от базовых.

Золото куско

Цвет МДФ: «Золото куско»

МДФ «Золото куско» с 3D кромкой

Деко шампань

Цвет МДФ: «Деко шампань»

МДФ «Деко шампань глянец» с 3D кромкой

Меланж №1

Цвет МДФ: «Меланж №1»

МДФ «Меланж №1» с 3D кромкой

Луч шампань

Цвет МДФ: «Луч шампань»

МДФ «Луч шампань» с 3D кромкой

Луч белый

Цвет МДФ: «Луч белый»

МДФ «Луч белый глянец» с 3D кромкой

Луч черный

Цвет МДФ: «Луч черный»

МДФ «Луч черный» с 3D кромкой

Вяз глянец

Цвет МДФ: «Вяз глянец»

МДФ «Вяз глянец» с 3D кромкой

Евролайн 02 глянец

Цвет МДФ: «Евролайн 02 глянец»

МДФ «Евролайн 02 глянец» с 3D кромкой

Евролайн 03 глянец

Цвет МДФ: «Евролайн 03 глянец»

МДФ «Евролайн 03 глянец» с 3D кромкой

Красный глянец

Цвет МДФ: «Красный глянец»

МДФ «Красный глянец» с 3D кромкой

Деко черный

Цвет МДФ: «Деко черный»

МДФ «Деко черный» с 3D кромкой

Дуб Фраппе

Цвет МДФ: «Дуб Фраппе»

МДФ «Дуб Фраппе» с 3D кромкой

Гайана

Цвет МДФ: «Гайана»

МДФ «Гайана» с 3D кромкой

Медь куско

Цвет МДФ: «Медь куско»

МДФ «Медь куско» с 3D кромкой

Меланж №4

Цвет МДФ: «Меланж №4»

МДФ «Меланж №4» с 3D кромкой

Антрацит

Цвет МДФ: «Антрацит»

МДФ «Антрацит» с 3D кромкой

Белый металлик

Цвет МДФ: «Белый металлик»

МДФ «Белый металлик» с 3D кромкой

Магнолия металлик

Цвет МДФ: «Магнолия металлик»

МДФ «Магнолия металлик» с 3D кромкой

Бордовый металлик

Цвет МДФ: «Бордовый металлик»

МДФ «Бордовый металлик» с 3D кромкой

Антрацит металлик

Цвет МДФ: «Антрацит металлик»

МДФ «Антрацит металлик» с 3D кромкой

Базальт металлик

Цвет МДФ: «Базальт металлик»

МДФ «Базальт металлик» с 3D кромкой

Кобальт металлик

Цвет МДФ: «Кобальт металлик»

МДФ «Кобальт металлик» с 3D кромкой

Черный металлик

Цвет МДФ: «Черный металлик»

МДФ «Черный металлик» с 3D кромкой

Серый металл

Цвет МДФ: «Серый металл»

МДФ «Серый металл» с 3D кромкой

Не знаете как установить купленные фасады?

Навесить купленные в магазине Кухни-Всем фасады, выполнить любые работы по установке и сборке кухни помогут опытные сборщики мебели, работающие на нашей фабрике. Подробную информацию об услуге установки можно получить здесь.

Возникли вопросы? Читайте отзывы, спрашивайте в гостевой Кухни-Всем. Или посмотрите реальные фото примеров кухонь с ценами. И рассчитайте свою кухню самостоятельно в онлайн-калькуляторе!

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