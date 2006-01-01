Фасады для кухонь эконом-класса от нашей фабрики.

Мебельные кухонные фасады могут быть установлены на новые гарнитуры или использованы для обновления старой кухонной мебели. В этом разделе представлены все типы фасадов, которые мы используем. Коллекции декоров постоянно обновляются, и поэтому полную и актуальную гамму расцветок можно посмотреть в наших салонах.

Подробно о наших фасадах для кухни Фабрика Кухни-Всем предлагает мебельные дверцы, изготовленные из материалов следующих видов: Массив дуба, ЛДСП, МДФ и Пластик. У нас можно заказать фасады как стандартных, так и нестандартных размеров, для справки, наиболее часто встречаются такие размеры: 716мм×296мм

716мм×396мм

716мм×496мм

716мм×596мм При самостоятельном замере фасадов обязательно учитывайте зазоры между дверцами, например, если шкаф имеет размер 700х600 мм, необходимый размер фасада составит: 696х596 мм -1шт при одностворчатом исполнении и 696х296 мм -2шт при двухстворчатом. Необходимый зазор между дверцами равен 4мм, а от края дверцы до края корпуса - 2мм. Купить кухонные дверцы отдельно от самой мебели можно по ценам, приведенным в прайс-листе на фасады. Напоминаем, что если вы хотите купить готовую кухню, с полной комплектацией, смотрите основной прайс-лист магазина Кухни-Всем. Подробные фото и описания различных типов фасадов размещены ниже.

Кухонные фасады из натурального дуба.

Дубовые фасады... от этого словосочетания сжимается сердце любого человека, подбирающего себе кухню. Фасады из натурального дуба - это вечная, никогда не стареющая классика, кухню с такими фасадами никогда не захочется поменять, она не выйдет моды и не потеряет актуальность.

Подробно о фасадах из массива дуба При правильном уходе, деревянные фасады из дуба имеют практически бесконечный срок службы - они не боятся влаги, легко переносят умренные механические воздействия, одним словом, это ДУБ! У дубовых фасадов есть только один недостаток, как правило, они дороги, но эту проблему успешно решила фабрика «Кухни-Всем» - производитель недорогих кухонь эконом-класса. Наши фасады - не имитация ценных пород древесины, и не искусственная основа, покрытая тонким шпоном, а настоящий массив дуба, как снаружи, так и внутри. Мы предлагаем недорогие деревянные фасады из дуба, а также кухни, укомплектованные дубовыми дверцами. Расцветки, варианты фрезеровок и качественные фотографии таких фасадов размещены ниже.

Дерево декор

«Дуб-Венге»

Дерево декор

«Дуб-Орех»

Дерево декор

«Дуб-Вишня»

Дерево декор

«Дуб-Груша»

Дерево декор

«Дуб неокрашенный»

Дерево декор

«Дуб-Эмаль с патиной»

Фасад массив

дерево «Дуб-Орех»

Фасад массив

дерево «Дуб-Вишня»

Фасад-решётка

дерево «Дуб-Вишня»

Фасад-витрина

дерево «Дуб-Вишня»

Фасад с кантом

дерево«Дуб-Вишня»

Фасад массив Дуб-Эмаль

«Белый дуб с патиной золото»

Кухонные фасады из ЛДСП.

Фасадами из ламинированной плиты ДСП комплектуются самые дешевые кухни эконом-класса нашего производства. Гамма стандартных расцветок для таких мебельных дверец включает в себя следующие декоры: КЛЕН, ЯБЛОНЯ ЛОКАРНО, ДУБ «ШАМОНИ» и СЕРАЯ ШАГРЕНЬ.

Подробно о фасадах из ЛДСП Современная плита ЛДСП имеет качественное ламинированное покрытие с высокой степенью точности имитирующее натуральную древесину или другой природный материал, причем не только по цвету, но и по текстуре самой поверхности. Фасады ЛДСП, произведенные на фабрике Кухни-Всем, оклеиваются ПВХ кромкой 2-х миллиметровой толщины, существенно увеличивающей декоративные и износоустойчивые свойства дверец. Наш магазин реализует как сами фасады из ЛДСП, в качестве самостоятельного товара, так и комплектует ими типовые кухни, выпускаемые фабрикой. Фасады с витринами для этой модели гарнитуров изготавливаются из рамки МДФ, облицованной ПВХ пленкой. Декоры ПВХ пленки весьма точно повторяют цвет отделки глухих фасадов из ЛДСП. Купить фасады из ДСП для обновления уже имеющегося гарнитура можно по ценам, приведенным в прайс-листе на фасады. Если же Вы решили купить кухню эконом-класса, укомплектованную дверцами ЛДСП, смотрите наш основной прайс-лист, а лучше сразу переходите в наш онлайн-конструктор.

Подробные фотографии фасадов из ЛДСП размещены ниже.

Фасад «Клен» (лдсп)

(ЛДСП 16 мм, кромка 2 мм)

Витрина «Клен» (мдф)

(МДФ-рамка+стекло)

Профиль витрины



(МДФ-рамка+стекло)

Фасад «Яблоня Локарно» (лдсп)

(ЛДСП 16 мм, кромка 2 мм)

Витрина «Яблоня Локарно» (мдф)

(МДФ-рамка+стекло)

Профиль витрины



(МДФ-рамка+стекло)

Фасад «Дуб Шамони» (лдсп)

(ЛДСП 16 мм, кромка 2 мм)

Витрина «Дуб Шамони» (мдф)

(МДФ-рамка+стекло)

Профиль витрины



(МДФ-рамка+стекло)

Фасад «Серая шагрень» (лдсп)

(ЛДСП 16 мм, кромка 2 мм)

Витрина «Титан» (мдф)

(МДФ-рамка+стекло)

Профиль витрины



(МДФ-рамка+стекло)

Коллаж фасадов ЛДСП от "Кухни-Всем".

Дополнительные цвета фасадов (образцы декоров).

Кухни с фасадами из ЛДСП дополнительных декоров также могут комплектоваться витринами МДФ-рамка соответствующей расцветки. Если же Вам не нужны в гарнитуре фасады-витрины, цвета фасадов из ЛДСП можно выбрать из гораздо более широкой гаммы декоров корпусных материалов.

«Дуб Венге светлый» №140

Кухонные фасады из ДСП с глянцевым покрытием УФ-лаком.

Глянцевые фасады ДСП изготавливаются на основе лакированных плит "Alternative", поставляемых российским заводом "Невский Ламинат". Высокоглянцевые плиты, покрытые УФ-лаком, - отличное решение для создания фасадов кухонной мебели. Эти фасады обладают высокой стойкостью к повреждениям и стабильностью глянцевой поверхности на протяжении всего срока эксплуатации. Как понятно из названия, УФ-лак наносится на плиту ДСП (ее толщина составляет 16 мм).

Подробно о фасадах ДСП-ЛАК высокого глянца Торцы фасадов могут быть отделаны двух-цветной 3D кромкой, или ПВХ кромкой, повторяющей декор фасадного материала. Стоимость кухонных гарнитуров с фасадами ДСП-ЛАК, конечно, существенно выше расценок на простые кухни из ДСП, строго говоря, гарнитуры, покрытые УФ-лаком, можно отнести уже к премиум-сегменту мебели, но при этом "кухни ДСП-ЛАК", оказываются все-таки заметно дешевле, чем очень похожие на них "кухни МДФ-ЛАК". Для создания проектов гарнитуров в различных исполнениях и цветах, мгновенного расчета цены, как всегда, предлагаем поработать в нашем уникальном онлайн-калькуляторе кухни.

Пожалуйста, познакомьтесь с каталогом декоров лакированных УФ-плит ДСП, некоторые цвета можно успешно комбинировать друг с другом в одном проекте.

Внимание: стоимость кухни с комбинированными фасадами может быть увеличена ДО 20 %!

- Декоры ДСП-лак с высоким глянцем.

Алюминий

Белый жемчуг

Флора Бьянко

Флора Верде

Латте Стич

Мокко Стич

Литера Неро

Выбеленное дерево

Дуб Сомона

Дуб Тортона

Индийский Эбони светлый

Индийский Эбони темный

Корень Вяза

Макассар

Мираж

Орех Плаза

Белый Скандинавский

Антрацит

Черный

Бежевый

Крем

Фон желтый

Голубой

Капучино

Лайм

Оливковый

Оранж

Салатовый

Темный шоколад

Винный красный

Кухонные фасады из МДФ-Рамка.

Фасады "МДФ-Рамка" для недорогой кухонной мебели эконом-класса представляют собой прямоугольную рамку из профиля МДФ с декоративной вставкой, собранные с применением специального клея и шпонок Хофмана (по форме напоминающих "ласточкин хвост").

Подробно о фасадах рамочных фасадах Внутренняя часть рамки заполняется декоративной вставкой, выполненной из 4-х миллиметрового HDF (волокнистая плита высокого давления) или из ламинированной ДСП толщиной 10мм. В фасады-витрины устанавливается рифленое стекла с текстурой "Кризет" (похоже на вафельное полотенце). Для дополнительного проклеивания и заполнения пустот, паз рамочного профиля, перед монтажом вставки, заполняется силиконовым герметиком. Сечение профиля МДФ имеет прямоугольную или полугруглую форму. Цветовая гамма рамочных фасадов МДФ, произведенных на фабрике Кухни-Всем, включает в себя красивые древесные и комбинированные однотонные текстуры, которые вы можете посмотреть ниже.

Декоры рамочных фасадов МДФ со вставкой ХДФ 4мм.

Декор «Ольха»

Рамка МДФ+вставка HDF

«Ольха» со стеклом «Кризет»

Рамка МДФ+вставка стекло

Фрагменты фасадов





Декор «Бук»

Рамка МДФ+вставка HDF

«Бук» со стеклом «Кризет»

Рамка МДФ+вставка стекло

Фрагменты фасадов





Декор «Венге»

Рамка МДФ+вставка HDF

«Венге» со стеклом «Кризет»

Рамка МДФ+вставка стекло

Фрагменты фасадов





Декоры рамочных фасадов МДФ со вставкой из ламинированной ДСП 10мм.

Бук Бавария №265

Вишня Оксфорд №380

Клен Танзай №673

Яблоня Локарно №220

Дуб Шамони №124

Дуб Венге светлый №140

Дуб Венге темный №138

Орех №517

Орех красный №592

Махагон №449

Дуб ясный №127

Титан & Красный

Титан & Оранжевый

Титан & Фиолетовый

Титан & Цитрус

Титан & Фламинго

Титан & Дельфт голубой

Титан & Киви

Титан & Лайм

Кухонные фасады из пластика.

Пластиковые фасады, применяемые нашей фабрикой при производстве кухонной мебели эконом-класса, выполнены по технологии postforming, смысл которой заключается в особом способе оклеивания основы из дсп или мдф листом пластика различных расцветок.

Подробно о пластиковых фасадах для кухни Отличительной особенностью таких фасадов является характерный загиб края полотна, благодаря чему мебельная дверца приобретает высокие декоративные свойства. Пластиковое покрытие обладает глянцевым блеском и визуальным ощущением перламутровой глубины цвета, готовые полотна для изготовления таких фасадов производятся в Италии, на фабрике Кухни-Всем осуществляется только распил этих панелей на заготовки и кромление горизонтальных торцев ПВХ кантом. Доступные декоры пластика разделены на две группы: глянцевые с глубокой текстурой и глянцевые цветные однотонные. В интернет-магазине Кухни-Всем вы можете купить фасады из пластика как полуфабрикаты, или укомплектовать ими готовые модели гарнитуров нашего производства.

Декоры HPL пластика от компании ARPA INDUSTRIALE (Италия).

(Полная коллекция декоров представлена в наших салонах!)

- Фантазийные декоры пластика ARPA

Паприка средиземноморская

Гранат средиземноморский

Бронза (арт.2527)

Зеленая яшма (арт.2200)

Морская гладь (арт.2600)

Шафран (арт.2593)

Каркадское море (арт.2594)

Бархатная зелень (арт.2572)

Шлифованное золото (арт.2003)

Куприт (арт.2201)

Минерал темно-красный (арт.2207)

Натуральный лен (арт.2618)

Кремовый лен (арт.2619)

Пастель Верлен (арт.2591)

Фантазия (арт.2558)

Бежевая фантазия (арт.2525)

Красная фантазия (арт.2526)

Твид кремовый (арт.3385)

Капучино со льдом (арт.9172)

Galaxy белый (арт.9141)

- Глянцевые однотонные декоры пластика ARPA.

Абрикосовый - «Солнышко»

Бордовый

Кофейный

Коллаж из декоров

Декоры HPL пластика от компании GENTAS (Турция).

- Перламутровые и абстрактные декоры GENTAS.

- Однотонные глянцевые декоры GENTAS.

Фасады для модели кухни "Солнышко".

Фасады для гарнитура "Солнышко" - наиболее характерной модели кухонной мебели, выпускаемой фабрикой, в отличие от фасадов для других готовых кухонь нашего производства, изготавливаются по различным технологиям.

Подробно о фасадах для кухни Солнышко Согласно дизайн-проекту для гарнитура "Солнышко", глухие фасадные дверцы этого гарнитура выполняются из ламинированной плиты от германского концерна EGGER, (всемирно известного великолепным качеством и экологичностью материалов, а также, незабываемыми декорами, объединенными в единую систему). Глухие дверцы модели "Солнышко" имеют живой оранжевый цвет, а структура поверхности напоминает апельсиновую корку. В то же время стеклянные дверцы - витрины для гарнитура "Солнышко" выполняются из рамочного МДФ, оклееного ПВХ пленкой под цвет Титан, вставкой при этом служит уже описанное в других разделах сайта стекло Кризет. Именно такое сочетание фасадов различных типов и цветов придает модели кухни эконом-класса "Солнышко" необыкновенное очарование, заслуженно оцененное многими нашими покупателями.

Апельсин

МДФ ТИТАН+стекло

Фасадные материалы

Текстура "апельсин"





Стекло Кризет



Фрагмент фасада

Профиль МДФ Титан







+стекло Кризет



"Верхний" шкаф с витриной

Фрагмент кухни

Шкафы кухни "Солнышко"



Столы кухни "Солнышко"





Фасады для модели кухни "Кареглазка".

Фасады для модели кухонного гарнитура «Кареглазка» - яркий пример отличной сбалансированности системы декоров концерна EGGER.

Подробно о фасадах для кухни Кареглазка В этой модели дверцы верхних шкафов (подвесных полок) выполняются из ламинированной плиты, цвет которой носит название «Вудлайн кремовый» (светлый тон), а дверцы нижних шкафов (рабочих столов) изготавливаются из такой же плиты, но с декором «Вудлайн мокко» (темный тон). На фотографиях образцов, которые представлены ниже, Вы можете убедиться, что эти два цвета удивительным образом дополняют друг друга, a качество проработки структуры поверхности настолько высоко, что отличить эту ламинированную плиту от плиты, покрытой натуральным шпоном не так уж и просто. Стеклянные фасады для подвесных полок модели «Кареглазка», выполняются по тому же принципу, что и у модели «Солнышко», т.е. из профиля МДФ под цвет «Титан», в сочетании с декоративным стеклом «Кризет».

Вудлайн кремовый

МДФ ТИТАН+стекло

Вудлайн мокко

Коллаж фасадов

Коллаж фасадов Сочетание декоров



"Верхний" шкаф Размеры шкафа: 400x720x300

Стол с ящиками Размеры стола: 300x850x600

Однотонные фасады для фирменных модельных кухонь.

Однотонные фасады модельных гарнитуров эконом-класса также изготавливаются из плиты ЛДСП австрийского концерна EGGER.

Подробно о фасадах из плиты EGGER Плита облицована качественными пленками с высокими декоративными свойствами, поверхность материала матовая, ее структура максимально точно имитирует различные природные материалы. Торцы фасадов отделаны толстой 2-х миллиметровой ПВХ кромкой со скругленными краями. Для этих кухонных моделей мы выбрали однотонные декоры мягких пастельных тонов, которые не будут утомлять взгляд. Витринные фасады выполняются из рамочного МДФ цвета «Титан».

Фасад с декором

«Крем бежевый» Профиль фасада

Фасад с декором

«Красный китайский» Профиль фасада

Фасад декора

«Голубой горизонт» Профиль фасада

Фасад декора

«Зеленый киви» Профиль фасада

Фасад с витриной для

модельной кухни Профиль витрины

для модельной кухни

«Древесина белая»

Egger H1122 ST22

«Древесина графит»

Egger H1123 ST22

«Оникс серый»

Egger U960 ST9

«Белый премиум»

Egger W1000 ST9

«Трюфель коричневый»

Egger U748 ST9

Фасады из пленочного МДФ.

Фасады МДФ-ПВХ, или "пленочные фасады" - наиболее распространенный тип фасадов, применяемый при производстве кухонь.

Подробно о фасадах МДФ-ПВХ Фасады МДФ-ПВХ изготавливают из фрезерованной плиты МДФ, которая после шлифования оклеивается разогретой ПВХ пленкой на специальном вакуумном прессе. Смотрите варианты расцветки фасадов из пленочного МДФ, которыми могут быть укомплектованы предметы кухни эконом класса, серийно производимые нашей фабрикой мебели. На фотографиях, которые вы видите ниже, приведен внешний вид фасадов и показана форма его профиля. На увеличенных изображениях, загружаемых по клику, хорошо видна структура поверхности декоративной пленки. Вашему вниманию предлагаются базовые расцветки фасадов из пленочного МДФ: древесные, однотонные матовые декоры, а также цвета - "металлики". В наших салонах Вы сможете познакомиться с полной коллекцией пленок ПВХ различных производителей.

Фасад МДФ

«Дуб Лисса» Профиль «Дуб Лисса»

Фасад МДФ

«Венге Шоколад» Профиль «Венге Шоколад»

Фасад МДФ

«Штрокс коричневый» Профиль «Штрокс коричневый»

Фасад МДФ

«Дуб белый» Профиль фасада МДФ

«Дуб белый»

Фасад МДФ

«Дуб светлый» Профиль фасада МДФ

«Дуб светлый»

Фасад МДФ

«Дуб дымчатый» Профиль фасада МДФ

«Дуб дымчатый»

Фасад МДФ

«Бук матовый» Профиль фасада МДФ

«Бук матовый»

Фасад МДФ

«Груша красная» Профиль фасада МДФ

«Груша красная»

«Вишня кальвадос»> Профиль фасада МДФ

«Вишня кальвадос»

Фасад МДФ

«Венге светлый» Профиль фасада МДФ

«Венге светлый»

Фасад МДФ

«Бук тисненый» Профиль фасада МДФ

«Бук тисненый»

Фасад МДФ

«Ясень» Профиль фасада МДФ

«Ясень»

Фасад МДФ

«Ясень бежевый» Профиль фасада МДФ

«Ясень бежевый»

Фасад МДФ

«Ольха светлая» Профиль фасада МДФ

«Ольха светлая»

Фасад МДФ

«Ольха матовая» Профиль фасада МДФ

«Ольха матовая»

Фасад МДФ

«Белый, шагрень» Профиль фасада МДФ

«Белый, шагрень»

Фасад МДФ

«Бежевый, шагрень» Профиль фасада МДФ

«Бежевый, шагрень»

Фасад МДФ

«Салатовый, шагрень» Профиль фасада МДФ

«Салатовый, шагрень»

Фасад МДФ

«Белый металлик» Профиль фасада МДФ

«Белый металлик»

Фасад МДФ

«Голубой металлик» Профиль фасада МДФ

«Голубой металлик»

Фасад МДФ

«Красный металлик» Профиль фасада МДФ

«Красный металлик»

Фасад МДФ

«Розовый металлик» Профиль фасада МДФ

«Розовый металлик»

Фасад МДФ

«Светло-желтый металлик» Профиль фасада МДФ

«Светло-желтый металлик»

Фасад МДФ

«Сигнал оранж. металлик» Профиль фасада МДФ

«Сигнал оранж. металлик»

Фасады для крашеных кухонь МДФ - эмаль.

Крашеные фасады МДФ позволяют не ограничивать свою фантазию при подборе цвета кухонного гарнитура, в вашем распоряжении вся гамма системы цветов RAL!

Подробно о фасадах МДФ-ЭМАЛЬ В рамках предложения по готовым крашеным кухням эконом-класса наша фабрика предлагает шесть вариантов цветового оформления фасадов МДФ. Эти цвета имеют следующие наименования в международном каталоге декоров RAL: «Жемчужно-белый» (RAL 1013), «Светло-розовый» (RAL 3015), «Рубиново-красный» (RAL 3003), «Пастельный зеленый» (RAL 6019), «Пастельный голубой» (RAL 5024), «Тыквенно-желтый» (RAL 1028). Другие же цвета из каталога доступны при изготовлении кухни под заказ. В нашем салоне для ознакомления и заказа доступны все декоры из каталога RAL! На фотографиях, размещенных ниже, показаны глухие крашеные фасады из МДФ, фасады-витрины со стеклом "Кризет", а также профили фасадных полотен, сфотографированные в режиме макросъемки. На увеличенных (кликом мыши) изображениях хорошо видна форма предлагаемых изделий.

Фасад МДФ-эмаль

«Жемчужно-белый»

(RAL 1013) Профиль фасада

«Жемчужно-белый»

Фасад МДФ-эмаль

«Светло-розовый»

(RAL 3015) Профиль фасада

«Светло-розовый»

Фасад МДФ-эмаль

«Рубиново-красный»

(RAL 3003) Профиль фасада

«Рубиново-красный»

Фасад МДФ-эмаль

«Пастельный зеленый»

(RAL 6019) Профиль фасада

«Пастельный зеленый»

Фасад МДФ-эмаль

«Пастельный голубой»

(RAL 5024) Профиль фасада

«Пастельный голубой»

Фасад МДФ-эмаль

«Тыквенно-желтый»

(RAL 1028) Профиль фасада

«Тыквенно-желтый»

Витрина МДФ-эмаль

«Жемчужно-белый»

(RAL 1013) Профиль витрины

«Жемчужно-белый»

Витрина МДФ-эмаль

«Светло-розовый»

(RAL 3015) Профиль витрины

«Светло-розовый»

Витрина МДФ-эмаль

«Рубиново-красный»

(RAL 3003) Профиль витрины

«Рубиново-красный»

Витрина МДФ-эмаль

«Пастельный зеленый»

(RAL 6019) Профиль витрины

«Пастельный зеленый»

Витрина МДФ-эмаль

«Пастельный голубой»

(RAL 5024) Профиль витрины

«Пастельный голубой»

Витрина МДФ-эмаль

«Тыквенно-желтый»

(RAL 1028) Профиль витрины

«Тыквенно-желтый»

Кухонные фасады из МДФ высокого глянца, покрытые УФ-лаком.

Глянцевые фасады МДФ выполняются на основе эксклюзивной коллекции LUXE от группы компаний ALVIC (Испания) - плиты МДФ с высококачественным финальным покрытием УФ-лаком, обеспечивающим бриллиантовый сверкающий блеск поверхности, а также превосходные физико-механические свойства - твердость и износостойкость.

Подробно о фасадах МДФ ALVIC LUXE Этот материал отличается идеально гладкой глянцевой поверхностью без посторонних включений, шагрени и «апельсиновой корки». Каталог расцветок коллекции LUXE весьма разнообразен, поэтому мы выбрали из них наиболее подходящие именно для кухонной мебели декоры: древесные текстуры, воплощенные в глянце, яркие, однотонные цвета, а также фантазийные декоры, не имеющие аналогов на российском рынке. Отделка торцев фасадов производится двухцветной кромкой с объемным 3D-эффектом. Поверхность кромки состоит из 2 цветов: основной - цвет INOX, отлично подходящий к современной кухонной технике в цвете нержавеющая сталь, цвет INOX постоянный, присутствует на всех двухцветных кромках, и дополнительный - узкий кант в цвет лицевой поверхности плиты LUXE. Присутствие на кромке канта в цвет плиты и его соприкосновение с лицевой поверхностью плиты создают необычайно красивый оптический эффект на готовом кухонном фасаде. Этот эффект мы постарались передать на фотографиях, размещенных ниже. Все фотки доступны для просмотра в увеличенном виде.

- Декоры МДФ с высоким глянцем.

Волна магнолия

Белый глянец

Оранжевый глянец

Фисташковый глянец

Бордовый глянец

Комбинация фасадов

«Текстиль серебро-золото»

Коллаж декоров

- Дополнительные декоры МДФ-Лак.

Ниже представлена новая коллекция декоров этого замечательного фасадного материала. Стоимость и сроки поставки не отличаются от базовых.

Золото куско

Деко шампань

Меланж №1

Луч шампань

Луч белый

Луч черный

Вяз глянец

Евролайн 02 глянец

Евролайн 03 глянец

Красный глянец

Деко черный

Дуб Фраппе

Гайана

Медь куско

Меланж №4

Антрацит

Белый металлик

Магнолия металлик

Бордовый металлик

Антрацит металлик

Базальт металлик

Кобальт металлик

Черный металлик

Серый металл

Не знаете как установить купленные фасады?

Навесить купленные в магазине Кухни-Всем фасады, выполнить любые работы по установке и сборке кухни помогут опытные сборщики мебели, работающие на нашей фабрике. Подробную информацию об услуге установки можно получить здесь.